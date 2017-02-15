Дубровский поработает в Сколково

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, в состав делегации вошли вице-губернатор Руслан Гаттаров, министр экономического развития Сергей Смольников, министр информационных технологий и связи Александр козлов, директор Фонда развития промышленности области Сергей Казаков и представители 24 компаний. В Сколково отправят своих специалистов крупнейшие предприятия региона — ММК, Златоустовский электрометаллургический завод, УралАЗ, Саткинский чугуноплавильный завод, Уральский завод полимерных технологий Маяк, а также инновационные компании — Папилон, Планар, ООО «ТРИДИВИ», НПО «Андроидная техника» (инновационная компания, занимающаяся разработкой и производством человекоподобной робототехники).

С приветственным словом к участникам завтрашней встречи в Сколково обратится президент фонда «Виктор Вексельберг. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между фондом и правительством Челябинской области. Под документом поставят подписи губернатор Борис Дубровский и президент правления фонда Игорь Дроздов.

Планируется, что завтра будут презентованы инновационные решения проектов Сколково, будет обсуждаться вопросы поддержки инноваций области, развитие технопарка Челябинской области, развитие самого инновационного центра «Сколково», технологичные тренды промышленности и использования передовых технологий.