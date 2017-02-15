Дубровский поработает в Сколково
Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским в четверг, 16 февраля, посетит инновационный центр «Сколково».
Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским в четверг, 16 февраля, посетит инновационный центр «Сколково».
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ»
С приветственным словом к участникам завтрашней встречи в Сколково обратится президент фонда «Виктор Вексельберг. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между фондом и правительством Челябинской области. Под документом поставят подписи губернатор Борис Дубровский и президент правления фонда Игорь Дроздов.
Планируется, что завтра будут презентованы инновационные решения проектов Сколково, будет обсуждаться вопросы поддержки инноваций области, развитие технопарка Челябинской области, развитие самого инновационного центра «Сколково», технологичные тренды промышленности и использования передовых технологий.