В Татарстане создана мониторинговая группа «Честная цена»

Проект был создан партией «Единая Россия» и затрагивает, в частности, и изменения в законе «О торговле», вступившие в силу 1 января 2017 года.

Мониторинг торговых сетей активистами «Единой России» идет по всей стране. В Татарстане проект «Честная цена» возглавил депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«Проект “Честная цена” — это когда человек доволен качеством и ценой. Для того и создана эта мониторинговая группа, — рассказал ИА “Татар-информ” о проекте Тахир Хадеев. — Нужно, чтобы наши сельскохозяйственные товаропроизводители могли присутствовать на прилавках крупных федеральных торговых сетей, на которые им очень сложно попасть».

Глава Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике также отметил, что в этом вопросе должна работать не только мониторинговая группа — должны подключиться руководители исполкомов и секретари местных отделений партии.

«Сейчас есть претензии поставщиков, но, к сожалению, они пока обращаются мало», — отметил Тахир Хадеев.