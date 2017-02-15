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16:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане создана мониторинговая группа «Честная цена»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане начала работу мониторинговая группа «Честная цена». Об этом в ходе заседания Регионального политического совета ТРО ВПП «Единая Россия» сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Источник: ИА Татар-информ

Проект был создан партией «Единая Россия» и затрагивает, в частности, и изменения в законе «О торговле», вступившие в силу 1 января 2017 года.

Мониторинг торговых сетей активистами «Единой России» идет по всей стране. В Татарстане проект «Честная цена» возглавил депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«Проект “Честная цена” — это когда человек доволен качеством и ценой. Для того и создана эта мониторинговая группа, — рассказал ИА “Татар-информ” о проекте Тахир Хадеев. — Нужно, чтобы наши сельскохозяйственные товаропроизводители могли присутствовать на прилавках крупных федеральных торговых сетей, на которые им очень сложно попасть».

Глава Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике также отметил, что в этом вопросе должна работать не только мониторинговая группа — должны подключиться руководители исполкомов и секретари местных отделений партии.

«Сейчас есть претензии поставщиков, но, к сожалению, они пока обращаются мало», — отметил Тахир Хадеев.

Руководителем федеральной мониторинговой группы «Честная цена» является вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. Работа подобных групп должна помочь выявить факты неисполнения закона о торговле и злоупотребления со стороны торговых сетей.

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