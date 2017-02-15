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16:20 (мск), источник: Интерфакс

В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов на полигоне в 2013 году

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отменил режим чрезвычайной ситуации, действовавший с июня 2013 года после взрывов боеприпасов на полигоне под Самарой.

Режим ЧС регионального уровня отменяется «в связи с проведенной работой по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в 2013 году», говорится в постановлении.

Он был введен на территориях городских округов Чапаевск, Новокуйбышевск и муниципального района Красноармейский Самарской области.

Документ также предписывает мэру Новокуйбышевска определить режим работы для муниципальных органов управления «до полной очистки подведомственной территории от взрывоопасных предметов».

Взрывы на Приволжском государственном испытательном полигоне близ Чапаевска начались вечером 18 июня 2013 года. Около 6 тыс. человек были эвакуированы, за медицинской помощью обратились более 200 пострадавших, один человек погиб.

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