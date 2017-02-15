Мэттис рассказал о роли НАТО для США

«События 2014 года были печальными, и нам нужно продолжить адаптироваться к тому, что проявилось в области вызовов нашей безопасности. НАТО остается основополагающим фундаментом как для США, так и для всего североатлантического сообщества, которое тесно связано», — сказал Мэттис журналистам.

Он отметил, что «НАТО переживает трансформацию, всегда адаптируется к вызовам безопасности, в этом нет ничего нового». «Возможно, скорость изменений немного возросла, но мы можем справиться с этим», — заявил глава Пентагона.

«Я уверен, что мы вновь докажем, что можем отреагировать на меняющиеся обстоятельства. Мы делали это раньше, и есть все причины быть уверенными, что мы вновь сделаем это», — сказал Мэттис.