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15:36 (мск), источник: РИА Новости

Мэттис рассказал о роли НАТО для США

БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО является фундаментальной для США и всего трансатлантического сообщества и сможет приспособиться к новым вызовам, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис перед началом своей первой министерской встречи в штаб-квартире альянса.

«События 2014 года были печальными, и нам нужно продолжить адаптироваться к тому, что проявилось в области вызовов нашей безопасности. НАТО остается основополагающим фундаментом как для США, так и для всего североатлантического сообщества, которое тесно связано», — сказал Мэттис журналистам.

Он отметил, что «НАТО переживает трансформацию, всегда адаптируется к вызовам безопасности, в этом нет ничего нового». «Возможно, скорость изменений немного возросла, но мы можем справиться с этим», — заявил глава Пентагона.

«Я уверен, что мы вновь докажем, что можем отреагировать на меняющиеся обстоятельства. Мы делали это раньше, и есть все причины быть уверенными, что мы вновь сделаем это», — сказал Мэттис.

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