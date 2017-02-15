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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в «российских связях»

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о «российских связях» его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон, проигравшей ему выборы президента.

Источник: Reuters

«Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон», — написал президент в Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Дональда Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

В понедельник вечером советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

Комментарии
3
максим !!!
Если бы держатели компромата на Трампа хоть чуть-чуть давали ему возможность покритиковать диктатора Владимира Путина хотя бы по самым очевидным преступлениям то вопросов к Трампу со стороны сената,конгресса и различных спецслужб было бы куда меньше и для кремля он был бы полезней
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Союз Лото
максимка, укропчик . Учить стратегии и тактики аналитиков в Кремле уж точно не хохлу, который прокакал Крым ,Донбасс, армию, флот и всё остальное. А вот Владимир Путин это всё сохранил и приумножил.... Так что он знает что делает
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Валерий Малютин
а какие преступления ввп, видят твои очи???
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