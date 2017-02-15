Борис Дубровский поддержал инициативу Брединского района

С просьбой о помощи к губернатору обратился директор сельхозпредприятия «Сплав» Брединского района Дмитрий Аверьянов. Он рассказал, что три года назад предприятие вложило в реконструкцию спортзала 3,5 миллиона рублей. Еще один миллион рублей было инвестировано в установку нового хоккейного корта.

По приглашению предприятия в поселок приехали тренеры для занятий хоккеем со взрослыми и детьми. В центре развивают и гиревой спорт. Ежедневно тренировки посещают более 70 человек.

Хоккеисты поселка уже добились успехов — воспитанники трех детских и двух взрослых команд побеждали в региональных турнирах и сражаются с командами из соседнего Казахстана. Губернатор поддержал инициативу предпринимателя и поручил Леониду Одеру решить вопрос с оплатой работы тренера. «Спасибо за ответственную жизненную позицию, за поддержку спорта», — поблагодарил Борис Дубровский.