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15:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Сегодня построить экологически вредное предприятие невозможно»

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе прошла итоговая коллегия Минэкологии РБ, в работе которой принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Источник: Башинформ

Он отметил несколько глобальных тенденций, которым соответствует и обстановка в республике. Прежде всего, в оценке экологических проблем преобладание эмоций сменилось фактами и объективным пониманием ситуации, указал Глава региона: «Профессионалы понимают, что работа одного вулкана или сильного ветра поднимает в воздух намного больше твёрдых частиц, чем всё выбрасываемое “богатство” наших промышленных предприятий. Или весеннее половодье смывает в наши реки столько гумуса и порой загрязняющих веществ, что все предприятия не смогут столько произвести. Или лесные пожары, или эрозия почв».

Глава республики привел примеры, как современные технологии снижают риск загрязнения окружающей среды: «Количество автотранспорта многократно выросло. Буквально вчера-позавчера мы с мэром Уфы вспоминали, что 15−20 лет назад в городе было 60 тысяч автомобилей, а сегодня — 475 тысяч, в восемь раз больше. Но загрязнение атмосферы в восемь раз не выросло. Современная автомобилизация предполагает качественную работу двигателей, качественное сжигание топлива. Качество самого топлива тоже растёт — сказывается переход на стандарты Евро-4, Евро-5″, — отметил Рустэм Хамитов. — Новые предприятия строятся строго в соответствии с природоохранными требованиями. Многочисленные экспертизы, более тщательная проработка всех экологических вопросов, оценка общественного мнения и т. д. — всё это действует таким образом, что мы можем сказать: “грязные” производства уже не строятся. Профессионалы понимают, что сегодня построить экологически вредное предприятие невозможно».

В ближайшем будущем не предвидится массированного подъема производства, которое бы создало проблемы для охраны природы. Промышленность растет на считанные проценты в год. «Прошлый год мы закончили с индексом промышленного производства 102,6 процента. Этот год мы начали неплохо. Итоги января 2017-го к январю 2016-го составили 107,9 процента. Удивительная цифра даже для нас! Хотя мы делаем всё для того, чтобы индекс промпроизводства рос, но таких результатов мы не ожидали. Нефтяники, химия, лесопереработка, лёгкая, пищевая промышленность — все сработали нормально», — дал оценку руководитель региона. — Тем не менее, из этих позиций на ближайшие 10−20 лет мы не видим, что экономика начнёт расти кратно, по экспоненте и, таким образом, повлечет за собой экологические проблемы.

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