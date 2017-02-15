Рустэм Хамитов: «Сегодня построить экологически вредное предприятие невозможно»
УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе прошла итоговая коллегия Минэкологии РБ, в работе которой принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе прошла итоговая коллегия Минэкологии РБ, в работе которой принял участие Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Он отметил несколько глобальных тенденций, которым соответствует и обстановка в республике. Прежде всего, в оценке экологических проблем преобладание эмоций сменилось фактами и объективным пониманием ситуации, указал Глава региона: «Профессионалы понимают, что работа одного вулкана или сильного ветра поднимает в воздух намного больше твёрдых частиц, чем всё выбрасываемое “богатство” наших промышленных предприятий. Или весеннее половодье смывает в наши реки столько гумуса и порой загрязняющих веществ, что все предприятия не смогут столько произвести. Или лесные пожары, или эрозия почв».
Глава республики привел примеры, как современные технологии снижают риск загрязнения окружающей среды: «Количество автотранспорта многократно выросло. Буквально
В ближайшем будущем не предвидится массированного подъема производства, которое бы создало проблемы для охраны природы. Промышленность растет на считанные проценты в год. «Прошлый год мы закончили с индексом промышленного производства 102,6 процента. Этот год мы начали неплохо. Итоги января 2017-го к январю 2016-го составили 107,9 процента. Удивительная цифра даже для нас! Хотя мы делаем всё для того, чтобы индекс промпроизводства рос, но таких результатов мы не ожидали. Нефтяники, химия, лесопереработка, лёгкая, пищевая промышленность — все сработали нормально», — дал оценку руководитель региона. — Тем не менее, из этих позиций на ближайшие 10−20 лет мы не видим, что экономика начнёт расти кратно, по экспоненте и, таким образом, повлечет за собой экологические проблемы.