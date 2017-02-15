Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Назван новый фактор риска рака груди
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
9Колесница для королевских похорон
15:45 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма подтвердил, что бывшего вице-премьера задержали за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правоохранители завели уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере в отношении бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина.

Источник: РИА "Новости"

«Задержан бывший вице-премьер, господин Казурин. Я уволил его в конце прошлого года», — сказал Аксенов.

Задержание бывшего чиновника правительства Крыма произошло накануне, сказал Аксенов. Аксенов также отметил, что в разработке правоохранителей находятся еще несколько чиновников, но не стал конкретизировать, сославшись на тайну следствия. Среди ведомств, где проводится проверка, глава Крыма назвал службу капитального строительства республики. Он также выразил благодарность правоохранителям за проделанную работу.

По данным СК РФ, в августе-декабре прошлого года подозреваемый «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в 27 миллионов рублей». За эти деньги он, по мнению следствия, обещал помочь некой стройфирме заключить государственный контракт на строительство жилья в Крыму и также гарантировал общее покровительство.

Уголовное дело также возбуждено в отношении посредника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Спайсер заговорил о «возвращении» Крыма Украине
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Депутаты Европарламента поддержали торговое соглашение с Канадой
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
В Литве советуют Лукашенко выбрать между Россией и Евросоюзом
В МВД предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
Олимпийская чемпионка рассказала о «развалюхах» в сборной России
Минобороны опубликовало съемки новейшего истребителя Су-35
Спорт
Король против «Королевского клуба»: анонс матчей ЛЧ Сегодня состоятся, пожалуй, самые любопытные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь