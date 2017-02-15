Глава Крыма подтвердил, что бывшего вице-премьера задержали за взятку

«Задержан бывший вице-премьер, господин Казурин. Я уволил его в конце прошлого года», — сказал Аксенов.

Задержание бывшего чиновника правительства Крыма произошло накануне, сказал Аксенов. Аксенов также отметил, что в разработке правоохранителей находятся еще несколько чиновников, но не стал конкретизировать, сославшись на тайну следствия. Среди ведомств, где проводится проверка, глава Крыма назвал службу капитального строительства республики. Он также выразил благодарность правоохранителям за проделанную работу.

По данным СК РФ, в августе-декабре прошлого года подозреваемый «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в 27 миллионов рублей». За эти деньги он, по мнению следствия, обещал помочь некой стройфирме заключить государственный контракт на строительство жилья в Крыму и также гарантировал общее покровительство.

Уголовное дело также возбуждено в отношении посредника.