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15:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

Минобороны РК: севший на автодороге вертолет выполнял учебно-боевую задачу

АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Министерство обороны РК прокомментировало посадку вертолета на автомобильной дороге. Данный эпизод был снят на видео и распространен в соцсетях.

Источник: Sputniknews.kz

По информации Минобороны, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполняет полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.

«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования.

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