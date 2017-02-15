Минобороны РК: севший на автодороге вертолет выполнял учебно-боевую задачу
АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Министерство обороны РК прокомментировало посадку вертолета на автомобильной дороге. Данный эпизод был снят на видео и распространен в соцсетях.
АСТАНА, 15 фев — Sputnik. Министерство обороны РК прокомментировало посадку вертолета на автомобильной дороге. Данный эпизод был снят на видео и распространен в соцсетях.
По информации Минобороны, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполняет полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.
«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял
В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования.