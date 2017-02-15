Лавров: партнеры РФ должны пресечь невыполнение минских доверенностей
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва надеется, что партнеры по «нормандскому формату» пресекут попытки саботировать выполнение минских договоренностей.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва надеется, что партнеры по «нормандскому формату» пресекут попытки саботировать выполнение минских договоренностей.
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на ежегодной встрече со студентами и
По его словам, единственный путь преодоления кризиса на Украине — это полная реализация минских договоренностей. «Рассчитываем, что наши партнеры по “нормандскому формату”, а также США, пресекут попытки саботировать минские договоренности со стороны Киева», — подчеркнул министр.
«Очевидно, что жители Донбасса должны иметь право на самоуправление и использование родного языка в полном соответствии с европейской и мировой практикой, — указал глава МИД России. — Рассчитываем, что наши партнеры по нормандскому формату, а также США, пресекут попытки саботировать минские договоренности со стороны Киева».