Борис Дубровский распорядился активнее привлекать граждан к проверкам розничных продуктовых сетей

Глава региона поручил также своим подчиненным более тщательно работать с обращениями граждан и активнее проводить проверки по обращениям южноуральцев, недовольных качеством приобретенных продуктов питания.

«Контрафактная продукция создает угрозу жизни и здоровью людей, приводит к колоссальным потерям в бюджете в виде неполученных налоговых и таможенных платежей», — подчеркнул губернатор.

Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, за 2016 год управлением ветеринарии организовано 1016 проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Чаще всего нарушения выявляются при продаже продукции животного происхождения в местах несанкционированной торговли. Губернатор поддержал предложение министра — для пресечения незаконной торговли продолжить совместные с полицейскими рейды.

По словам главы регионального Россельхознадзора Сергея Наумова, из 703 проб пищевой продукции 77 пробы были признаны несоответствующими требованиям безопасности. В каждом случае информация о выявленных нарушениях доводилась до сведения владельца и производителя.