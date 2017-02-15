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16:09 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский распорядился активнее привлекать граждан к проверкам розничных продуктовых сетей

Борис Дубровский поручил активнее привлекать население и общественные организации к проведению проверок качества продуктов питания, реализуемых в розничной сети. Соответствующее поручение глава региона дал на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области.

Глава региона поручил также своим подчиненным более тщательно работать с обращениями граждан и активнее проводить проверки по обращениям южноуральцев, недовольных качеством приобретенных продуктов питания.

«Контрафактная продукция создает угрозу жизни и здоровью людей, приводит к колоссальным потерям в бюджете в виде неполученных налоговых и таможенных платежей», — подчеркнул губернатор.

Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей Сушков, за 2016 год управлением ветеринарии организовано 1016 проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Чаще всего нарушения выявляются при продаже продукции животного происхождения в местах несанкционированной торговли. Губернатор поддержал предложение министра — для пресечения незаконной торговли продолжить совместные с полицейскими рейды.

По словам главы регионального Россельхознадзора Сергея Наумова, из 703 проб пищевой продукции 77 пробы были признаны несоответствующими требованиям безопасности. В каждом случае информация о выявленных нарушениях доводилась до сведения владельца и производителя.

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