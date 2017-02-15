Аксенов о Казурине: это не последнее задержание
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). По делу бывшего
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости (Крым). По делу бывшего
Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в видеообращении, которое распространила его
«Работа в отношении господина Казурина велась уже на тот момент и не только его, но и ряда должностных лиц службы капстроительства. Есть еще вопросы к отдельным должностным лицам. Уверяю, что вопрос еще не закончен, это не последнее задержание. Я могу не разглашать тайну следствия, но уверяю, что ситуация находится под полным контролем и данный процесс — результат большой совместной работы органов исполнительной власти и силовых структур. Работа будет продолжена, никто от наказания не уйдет, у нас безнаказанных людей не будет, перед законом все равны. Мы принимаем меры по самоочищению», — заявил Аксенов.
Он подчеркнул, что как только замечает, что его подчиненные принимают «неадекватные решения», их увольняют.
При этом глава РК указал, что он сам выявил нарушения в деятельности Казурина.
«В ноябре мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Мной была назначена проверка Антикоррупционного комитета ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), по данным СК РФ, в
Уголовное дело также возбуждено в отношении посредника.