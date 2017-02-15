Аксенов о Казурине: это не последнее задержание

Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в видеообращении, которое распространила его пресс-служба.

«Работа в отношении господина Казурина велась уже на тот момент и не только его, но и ряда должностных лиц службы капстроительства. Есть еще вопросы к отдельным должностным лицам. Уверяю, что вопрос еще не закончен, это не последнее задержание. Я могу не разглашать тайну следствия, но уверяю, что ситуация находится под полным контролем и данный процесс — результат большой совместной работы органов исполнительной власти и силовых структур. Работа будет продолжена, никто от наказания не уйдет, у нас безнаказанных людей не будет, перед законом все равны. Мы принимаем меры по самоочищению», — заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что как только замечает, что его подчиненные принимают «неадекватные решения», их увольняют.

При этом глава РК указал, что он сам выявил нарушения в деятельности Казурина.

«В ноябре мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Мной была назначена проверка Антикоррупционного комитета ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в ноябре-декабре были переданы в МВД, Следственный комитет, ФСБ. По результатам проверки этих материалов произошло вчера задержание. Инициатива была полностью озвучена мной, я находился в контакте с руководителями силовых структур, проводили совместную работу. Последних фигурантов, которые в том числе обращались ко мне, как заявители по поводу того, что с них вымогают деньги, в Следственный комитет, я направлял буквально две недели назад», — рассказал Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), по данным СК РФ, в августе-декабре прошлого года Олег Казурин «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в 27 миллионов рублей». За эти деньги он, по мнению следствия, обещал помочь некой стройфирме заключить государственный контракт на строительство жилья в Крыму и также гарантировал общее покровительство.

Уголовное дело также возбуждено в отношении посредника.