Экс-министр Самарской области оштрафован

Гришин не предоставил вовремя документы, которые ведомство запросило 19 апреля 2016 года (срок был до 28 апреля), но экс-министр этого не сделал. За это на него наложили штраф — 10 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре прошлого года Гришин перешел на работу в минстрой РФ, где занял пост директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры.