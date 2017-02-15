Экс-министр Самарской области оштрафован
Бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин оштрафован по решению самарского УФАС.
Бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин оштрафован по решению самарского УФАС.
Гришин не предоставил вовремя документы, которые ведомство запросило 19 апреля 2016 года (срок был до 28 апреля), но
Напомним, что в декабре прошлого года Гришин перешел на работу в минстрой РФ, где занял пост директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры.