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16:47 (мск), источник: Pro Город Самара

Экс-министр Самарской области оштрафован

Бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин оштрафован по решению самарского УФАС.

Гришин не предоставил вовремя документы, которые ведомство запросило 19 апреля 2016 года (срок был до 28 апреля), но экс-министр этого не сделал. За это на него наложили штраф — 10 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре прошлого года Гришин перешел на работу в минстрой РФ, где занял пост директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры.

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