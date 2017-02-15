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16:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Марат Биматов трудоустроился в Москве

Как стало известно «Ъ», председатель Пермской Торгово-промышленной палаты Марат Биматов с февраля занимает должность генерального директора АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП).

Информация о том, что господин Биматов трудоустроился в Москве, содержится на сайте ТПП РФ. Связаться с Маратом Биматовым «Ъ» не удалось. Господин Биматов возглавлял Пермскую ТПП с февраля 2011 года.

АНО «Союзэкспертиза» — ведущая и старейшая в России независимая инспекционная компания, выполняющая по заявкам российских и иностранных юридических и физических лиц экспертизы и проверки количества и качества экспортных и импортных товаров в России и за рубежом. Учредителем АНО «Союзэкспертиза» является ТПП РФ.

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