Марат Биматов трудоустроился в Москве

Информация о том, что господин Биматов трудоустроился в Москве, содержится на сайте ТПП РФ. Связаться с Маратом Биматовым «Ъ» не удалось. Господин Биматов возглавлял Пермскую ТПП с февраля 2011 года.



АНО «Союзэкспертиза» — ведущая и старейшая в России независимая инспекционная компания, выполняющая по заявкам российских и иностранных юридических и физических лиц экспертизы и проверки количества и качества экспортных и импортных товаров в России и за рубежом. Учредителем АНО «Союзэкспертиза» является ТПП РФ.