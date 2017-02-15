Максим Решетников: «Убеждаю коллег из Москвы выделить деньги на Березники»

И.о. губернатора Пермского края Максим Решетников посетил Березники, чтобы обсудить проблемы переселенцев, чьё жильё оказалось непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике.

Как подчеркнул глава региона, решение по поводу финансирования будет принято в марте-апреле. Всего необходимо около 2 млрд рублей, часть суммы заложена в краевом бюджете.

«Убеждаю коллег из Москвы выделить деньги на Березники», — заявил и.о. губернатора.

В скором времени закончится проектирование второй очереди квартала «Любимов», чтобы горожане могли выбирать квартиры и заключать договоры. По его мнению, микрорайон станет новым центром Березников — он рассчитан на 250 тысяч кв метров жилья. Здесь будут построены две школы, четыре детских сада, поликлиника, спортивные и детские площадки.