Депутаты ЗСК сократили число одномандатных округов до 35

О реформах в своем Твиттере сообщил депутат ЗСК Алексей Гусак. Число одномандатных округов сократили с 50 до 35.

Как сообщали Юга.ру, поправки в краевой закон о выборах предложила администрация Краснодарского края. В январе реформы обсуждали в комитетах ЗСК.

Вопрос количества округов и соотношения числа списочников и одномандатников в составе ЗСК поднимали в феврале 2015 года. В парламенте сократили со 100 до 70 сократили число депутатов. Численный состав в 100 депутатов, половина из которых избирались от территорий, установили перед выборами 2012 года — исходили из количества муниципальных образований Кубани (44 муниципалитета и городские округа крупных городов).