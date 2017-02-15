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17:01 (мск), источник: ЮГА.ру

Депутаты ЗСК сократили число одномандатных округов до 35

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 15 февраля депутаты приняли решение о сокращении количества одномандатных округов.

Источник: ЮГА.ру

О реформах в своем Твиттере сообщил депутат ЗСК Алексей Гусак. Число одномандатных округов сократили с 50 до 35.

Как сообщали Юга.ру, поправки в краевой закон о выборах предложила администрация Краснодарского края. В январе реформы обсуждали в комитетах ЗСК.

Вопрос количества округов и соотношения числа списочников и одномандатников в составе ЗСК поднимали в феврале 2015 года. В парламенте сократили со 100 до 70 сократили число депутатов. Численный состав в 100 депутатов, половина из которых избирались от территорий, установили перед выборами 2012 года — исходили из количества муниципальных образований Кубани (44 муниципалитета и городские округа крупных городов).

В администрации и ЗСК обсуждали сохранение существующих границ и численности округов, тогда партийными выдвиженцами в парламенте оставались бы обладатели 20 мандатов. Авторы нового законопроекта склоняются к укрупнению округов и сохранению паритета депутатов-одномандатников и представителей партий.

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