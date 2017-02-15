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16:37 (мск), источник: РИА Новости

Парфенчиков считает Плигина достойным кандидатом на пост главы ФССП

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Экс-глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков считает Владимира Плигина достойным кандидатом на пост руководителя ФССП.

«Это достойный человек, и, безусловно, его приход был бы во благо службы», — сказал журналистам Парфенчиков. Он подчеркнул, что не располагает информацией о том, кто будет назначен на этот пост.

Ранее источник в российском парламенте заявил РИА Новости, что на должность главы ФССП, освободившуюся после назначения Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя Карелии, может быть назначен бывший депутат Госдумы Владимир Плигин.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий.

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