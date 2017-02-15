Медведева удивила «необыкновенная легкость» изменения российских законов

На встрече с Советом палаты Совета Федерации он заявил, что порядок изменения законов «должен быть более консервативным» и призвал сенаторов помочь сделать российское законодательство более стабильным.

На встрече с Медведевым спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьера поддержать предложение СФ о том, чтобы поправки в кодексы вносились не чаще одного раза в парламентскую сессию.

Есть и другая проблема, отметила она: нередко на стадии второго чтения в законопроекты вносятся поправки, меняющие их концепцию и суть, а также предмет ведения и иногда сферу применения.

«Кроме того, поправки ко второму чтению не всегда проходят, и в силу спешки, и в силу несовершенства принятия законов, необходимое согласование. В результате допускаются ошибки, неточности, которые мы потом вслед за принятием закона вынуждены поправлять», — сказала спикер.