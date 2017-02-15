Поклонская поделилась результатами своей работы в Госдуме

Депутат Наталья Поклонская рассказала, что работая в нижней палате парламента, она получила около двух тысяч обращений от избирателей. Эта цифра, согласно ее словам, в разы больше стандартных показателей коллег, сообщили РИА Новости.

«Всего с начала моей работы в Госдуме мне поступило около двух тысяч обращений. Самое важное, что моя работа приносит результат», — сказала она.

Основная часть поступающих обращений касается работы правоохранительной системы, рассказала Поклонская, при этом подчеркнув, что в работу правоохранительных и судебных структур она вмешиваться не может.

Стоит отметить, что депутат добилась результатов по ряду других обращений.

«После нескольких запросов, касающихся качества реконструкции центра Симферополя, были выявлены довольно серьезные нарушения. Из последних случаев: удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту подлога документов при строительстве газопровода в селе Воробьево Сакского района», — уточнила она.

Напомним, что Поклонская была избрана депутатом Госдумы РФ по спискам партии «Единая Россия» в сентябре 2016 года. С мая 2014 года она занимала должность прокурора Республики Крым, от которой была освобождена в октябре 2016 года.