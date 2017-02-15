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18:02 (мск), источник: ТАСС

Fox: разведывательный корабль ВМФ РФ подошел ближе к базе подлодок США

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов», замеченный во вторник в международных водах у Восточного побережья США, подошел на 64,4 км ближе и находится недалеко от базы подводного флота американских ВМС в штате Коннектикут. С таким утверждением выступил в среду телеканал Fox News.

По сведениям его источников, «Виктор Леонов» не заходил в территориальные воды Соединенных Штатов и находится в режиме патрулирования. Как утверждает Fox News, в Пентагоне ожидают, что корабль продолжит двигаться на юг вдоль Восточного побережья и вернется в Карибское море.

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Согласно сведениям телеканала, американцы во вторник засекли корабль, когда он находился в 112,7 км от береговой линии штата Делавэр и двигался на север со скоростью 10 узлов. Это значит, что «Виктор Леонов» шел в международных водах и не заходил в территориальные воды Соединенных Штатов. Они заканчиваются на расстоянии 22,2 км от побережья.

ВМС и палубная авиация США не предпринимали никаких действий в отношении разведывательного корабля ВМФ России, уточнял «Фокс ньюс». Согласно данным его источников, в Атлантическом океане у берегов США дислоцировано четыре американских корабля. Их экипажи не получали команду подавить средства слежения и перехватить сигналы на борту «Виктора Леонова». В квадрате, где он был замечен, нет и американских авианосцев.

По данным другого источника, «Виктор Леонов» в последний раз появлялся у берегов США в апреле 2015 года. Согласно оценке американских военных, данный тип кораблей предназначен для перехвата радиопереговоров, различного рода коммуникаций и изучения параметров сонаров. Данный тип (проект 864) представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в СССР в 1980-х гг.

Комментарии
10
Хан Югры
Такой наглости от русских АБ и Мехтиев не переживут :)))
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Царь Александр
В США сейчас все спят, АБ с ними солидарен ))) Скоро заголосит))
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Лука
Да ваще там наши ВМФ должны стоять на постоянной основе , чтобы афроамериканцы чаще памперсы меняли ))))
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