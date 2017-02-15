Fox: разведывательный корабль ВМФ РФ подошел ближе к базе подлодок США

По сведениям его источников, «Виктор Леонов» не заходил в территориальные воды Соединенных Штатов и находится в режиме патрулирования. Как утверждает Fox News, в Пентагоне ожидают, что корабль продолжит двигаться на юг вдоль Восточного побережья и вернется в Карибское море.

Согласно сведениям телеканала, американцы во вторник засекли корабль, когда он находился в 112,7 км от береговой линии штата Делавэр и двигался на север со скоростью 10 узлов. Это значит, что «Виктор Леонов» шел в международных водах и не заходил в территориальные воды Соединенных Штатов. Они заканчиваются на расстоянии 22,2 км от побережья.

ВМС и палубная авиация США не предпринимали никаких действий в отношении разведывательного корабля ВМФ России, уточнял «Фокс ньюс». Согласно данным его источников, в Атлантическом океане у берегов США дислоцировано четыре американских корабля. Их экипажи не получали команду подавить средства слежения и перехватить сигналы на борту «Виктора Леонова». В квадрате, где он был замечен, нет и американских авианосцев.

По данным другого источника, «Виктор Леонов» в последний раз появлялся у берегов США в апреле 2015 года. Согласно оценке американских военных, данный тип кораблей предназначен для перехвата радиопереговоров, различного рода коммуникаций и изучения параметров сонаров. Данный тип (проект 864) представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в СССР в 1980-х гг.