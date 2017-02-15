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19:45 (мск), источник: УНИАН

Луценко готовит снятие неприкосновенности с трех нардепов-уклонистов от налогов, среди них Шуфрич

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко планирует внести в Верховную Раду представления в отношении народных депутатов Александра Супруненко, Вячеслава Константиновского и Нестора Шуфрича, которые уклонились от уплаты десятков миллионов гривен налогов.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на брифинге.

«Позавчера я получил результаты внеплановой проверки ГФС по электронным декларациям троих из 17, в отношении направленных нами народных депутатов. У каждого из этих троих депутатов, а именно — Супруненко, Константиновского и Шуфрича — установлена неуплата налогов на суммы, соответственно, 60, 50 и 40 миллионов гривен. Цифры округлены. В связи с этим я планирую в ближайшее время подготовить представления в Верховную Раду», — заявил Луценко.

По его словам, «особенность статьи 212 “неуплата налогов” (Уголовного кодекса) предусматривает возможность закрытия дела по уплате налогов. То есть, у троих высоких особ есть два варианта — оплатить, и дело, согласно закону, будет закрыто, или получить три года тюрьмы. И тот, и тот вариант будет приемлемым».

Комментарии
1
конь педальный
Переживаю за Петра Алексеевича и его офшоры. Как бы Луценко и про них не пронюхал...(
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