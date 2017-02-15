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19:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кабмин в среду введет чрезвычайные меры в энергетике — Гройсман

Премьер Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании Кабмина заявил, что поставки необходимого угля из Донбасса должны быть разблокированы максимально быстро.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в среду введет чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Позже соответствующее решение было принято.

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«Такие действия (блокада угля — ред.) являются абсолютно недопустимыми. И считаю, что максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы. Но задача правительства совместно с органами местного самоуправления — подумать о том, чтобы в этот тяжелый период любые негативные влияния на жизнь людей были минимизированы. Для этого сегодня мы созвали правительство, чтобы принять решение о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны», — заявил Гройсман на внеочередном заседании Кабмина в среду.

Позже на заседании правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.

«Решение принято. Отключения (электроэнергии — ред.) будут происходить только в крайних случаях, и то о них будем информировать, сейчас вопрос так не стоит», — сказал Гройсман.

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