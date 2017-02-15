Кабмин в среду введет чрезвычайные меры в энергетике — Гройсман
Премьер Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании Кабмина заявил, что поставки необходимого угля из Донбасса должны быть разблокированы максимально быстро.
Премьер Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании Кабмина заявил, что поставки необходимого угля из Донбасса должны быть разблокированы максимально быстро.
КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в среду введет чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Позже соответствующее решение было принято.
«Такие действия (блокада угля — ред.) являются абсолютно недопустимыми. И считаю, что максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы. Но задача правительства совместно с органами местного самоуправления — подумать о том, чтобы в этот тяжелый период любые негативные влияния на жизнь людей были минимизированы. Для этого сегодня мы созвали правительство, чтобы принять решение о введении чрезвычайных мер в энергетической системе нашей страны», — заявил Гройсман на внеочередном заседании Кабмина в среду.
Позже на заседании правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.
«Решение принято. Отключения (электроэнергии — ред.) будут происходить только в крайних случаях, и то о них будем информировать, сейчас вопрос так не стоит», — сказал Гройсман.