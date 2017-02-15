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19:04 (мск), источник: ivbg.ru

Александр Дрозденко завел канал на YouTube

Александр Дрозденко одним из первых губернаторов в России завел свой канал на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу напрямую рассказывать жителям области о том, чем руководствуюсь, когда подписываю тот или иной документ, влияющий на жизнь Ленинградской области», — сообщил глава региона в своем первом обращении к подписчикам.

Пока на канала доступно всего 2 видео — обращение губернатора к подписчикам и встреча Александра Дрозденко с депутатами по вопросам проведения ремонта региональных автодорог.

Учитывая любовь руководителя области к гаджетом, можно смело ожидать регулярного обновления губернаторского канала.

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