Александр Дрозденко завел канал на YouTube
Александр Дрозденко одним из первых губернаторов в России завел свой канал на YouTube.
Александр Дрозденко одним из первых губернаторов в России завел свой канал на YouTube.
«Я хочу напрямую рассказывать жителям области о том, чем руководствуюсь, когда подписываю тот или иной документ, влияющий на жизнь Ленинградской области», — сообщил глава региона в своем первом обращении к подписчикам.
Пока на канала доступно всего 2 видео — обращение губернатора к подписчикам и встреча Александра Дрозденко с депутатами по вопросам проведения ремонта региональных автодорог.
Учитывая любовь руководителя области к гаджетом, можно смело ожидать регулярного обновления губернаторского канала.