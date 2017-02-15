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19:20 (мск), источник: РИА Новости

Валлония не ратифицирует торговое соглашение ЕС и Канады

БРЮССЕЛЬ, 15 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Парламент Валлонии не ратифицирует торговое соглашение Евросоюза и Канады (CETA), заявил в среду глава правительства франкоязычного региона Бельгии Поль Маньет.

Источник: РИА Новости

«Валлония не ратифицирует CETA, пока не будут выполнены все наши условия, которые мы поставили», — написал он на своей странице в Twitter.

​Европарламент в среду ратифицировал CETA, «за» проголосовали 408 депутатов, «против» — 254, еще 33 воздержались. Между тем, под петицией, призывающей Европарламент не ратифицировать торговое соглашение между ЕС и Канадой, поставили подписи 3,5 миллиона граждан Евросоюза.

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Двустороннее торгово-экономическое соглашение ЕС и Канада подписали 30 октября 2016 года. Оно начнет частично предварительно применяться Евросоюзом после одобрения Европарламентом. Для окончательного вступления в силу необходима будет ратификация соглашения всеми странами Евросоюза.

Подписание CETA было запланировано несколькими днями ранее, но было отложено, так как его заблокировали три франкоязычных субъекта бельгийской федерации во главе с Валлонией. В результате переговоров регионы выдали правительству Бельгии мандат на подписание соглашения в обмен на выполнение ряда требований в отношении CETA.

Подписание договора cдерживали требования бельгийских регионов в отношении мер защиты интересов европейских сельхозпроизводителей и разрешения споров в арбитражном суде. Текстом СЕTA предусмотрено, что любое юридическое лицо может подать в арбитражный суд иск против правительства одной из стран-членов ЕС, если посчитает, что его политика наносит компании финансовый ущерб.

По мнению бельгийских парламентариев-франкофонов, CETA в его первоначальном виде отражал интересы исключительно транснациональных компаний, которые преследуют цель снижения контроля и ослабление мер регулирования в Европе.

СЕТА, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% тарифов, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой. В Брюсселе ожидают, что имплементация соглашения увеличит торговый оборот между сторонами на 12 миллиардов евро в год.

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