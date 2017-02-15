Власти Украины ввели чрезвычайные меры из-за энергетического кризиса

Решение о введении экстренной ситуации было принято без возражений. По словам главы республиканского Минэнерго Игоря Насалика, введенные меры будут действовать на Украине не более двух месяцев.

Украинский премьер подчеркнул, что зафиксированный в настоящее время дефицит угля был создан искусственно конкретными людьми, ​поименный список которых «знает вся Украина». Он заверил, что правительство республики готово «жестко бороться с любым проявлением контрабанды в любом уголке Украины». «Бороться с украинским обществом, с людьми недопустимо», — заявил премьер.

Гройсман также призвал активистов, которые создают препятствия поставке угля с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прекратить блокаду.

По словам Гройсмана, правительство делает всё для того, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. Он подчеркнул, что отключения электроэнергии будут происходить только в крайних случаях.

Накануне, 14 февраля, вице-премьер Украины Геннадий Зубко сообщил, что правительство согласовало меры борьбы с энергетическим кризисом, который связан с нехваткой антрацитового угля, поставляемого из Донбасса. Ранее о проекте решения о чрезвычайном положении в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, говорил министр энергетики страны Игорь Насалик.

Ответственность за кризис в отрасли власти Украины возлагают на участников общественной блокады торговли с самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны, которая продолжается с конца декабря 2016 года.