Власти Украины ввели чрезвычайные меры из-за энергетического кризиса
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики страны на внеочередном заседании в среду, 15 февраля. Об этом заявил
Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики страны на внеочередном заседании в среду, 15 февраля. Об этом заявил
Решение о введении экстренной ситуации было принято без возражений. По словам главы республиканского Минэнерго Игоря Насалика, введенные меры будут действовать на Украине не более двух месяцев.
Украинский премьер подчеркнул, что зафиксированный в настоящее время дефицит угля был создан искусственно конкретными людьми, поименный список которых «знает вся Украина». Он заверил, что правительство республики готово «жестко бороться с любым проявлением контрабанды в любом уголке Украины». «Бороться с украинским обществом, с людьми недопустимо», — заявил премьер.
Гройсман также призвал активистов, которые создают препятствия поставке угля с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прекратить блокаду.
По словам Гройсмана, правительство делает всё для того, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. Он подчеркнул, что отключения электроэнергии будут происходить только в крайних случаях.
Накануне, 14 февраля,
Ответственность за кризис в отрасли власти Украины возлагают на участников общественной блокады торговли с самопровозглашенными республиками на
В торговой блокаде ДНР и ЛНР принимают участие бойцы украинских добровольческих батальонов, а также депутаты Рады Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции «Самопомощь». Активисты перекрыли движение грузовых поездов с территории самопровозглашенных республик.