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23:50 (мск), источник: Sputnik.md

Афганцы Молдовы объединили три ветви государственной власти

В среду в Кишиневе широко отметили 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

Источник: Sputnik.md

Памятные мероприятия проходят в эти дни по всей Молдове и другим странам бывшего СССР.

Но главное действо, организованное центральными властями и Союзом ветеранов войны в Афганистане, собрало многих граждан именно в столице.

Ветераны-афганцы, их родственники, друзья и просто жители Кишинева прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра. Колонна проследовала от центра города к мемориалу «Сыновьям Родины — вечная память».

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Там состоялся торжественный митинг. Выступили первые лица государства —президент Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду.

«Cегодня, 15 февраля, мы отмечаем 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Хочу воздать должное всем, кто принимал участие в этих боевых действиях. За 10 лет конфликта в числе 600 тысяч солдат и офицеров Советской Армии было около 12 500 наших соотечественников, из которых 301 погиб при исполнении боевого долга и пятеро пропали без вести», — отметил Додон.

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан подчеркнул, что за 10 лет Афганской войны советские воины проявили доблесть, мужество, храбрость и беззаветную преданность воинской присяге.

«Вы стояли насмерть, защищая вверенные рубежи и совершали геройские подвиги. Желаю вам, дорогие участники боевых действий, а также вашим родным и близким, крепкого здоровья, мирного неба над головой и счастья!», — обратился Мокан к товарищам по оружию.

Гости мероприятия, — а это ветераны и сотни других граждан Молдовы, — возложили цветы к памятнику Скорбящей матери и плитам с именами уроженцев Молдовы, погибших в период афганских командировок. Затем был дал оружейный салют.

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