Афганцы Молдовы объединили три ветви государственной власти
В среду в Кишиневе широко отметили 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
В среду в Кишиневе широко отметили 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
Памятные мероприятия проходят в эти дни по всей Молдове и другим странам бывшего СССР.
Но главное действо, организованное центральными властями и Союзом ветеранов войны в Афганистане, собрало многих граждан именно в столице.
Там состоялся торжественный митинг. Выступили первые лица государства —президент Игорь Додон,
«Cегодня, 15 февраля, мы отмечаем 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Хочу воздать должное всем, кто принимал участие в этих боевых действиях. За 10 лет конфликта в числе 600 тысяч солдат и офицеров Советской Армии было около 12 500 наших соотечественников, из которых 301 погиб при исполнении боевого долга и пятеро пропали без вести», — отметил Додон.
Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан подчеркнул, что за 10 лет Афганской войны советские воины проявили доблесть, мужество, храбрость и беззаветную преданность воинской присяге.
«Вы стояли насмерть, защищая вверенные рубежи и совершали геройские подвиги. Желаю вам, дорогие участники боевых действий, а также вашим родным и близким, крепкого здоровья, мирного неба над головой и счастья!», — обратился Мокан к товарищам по оружию.
Гости мероприятия, — а это ветераны и сотни других граждан Молдовы, — возложили цветы к памятнику Скорбящей матери и плитам с именами уроженцев Молдовы, погибших в период афганских командировок. Затем был дал оружейный салют.