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19:49 (мск), источник: РБК

Законопроект о вето на снятие санкций с России внесли в Конгресс США

Законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России, внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США, пишет Financial Times.

Источник: AP 2017

«Это серьезный вопрос национальной безопасности», — заявил демократ Стени Хойер, выразив надежду, что в обеих палатах Конгресса поддержат введение вето на возможное решение Трампа.

В начале февраля аналогичный законопроект был внесен в Сенат США. В документе говорится о том, что если Белый дом захочет снять санкции с России, ему для начала придется предоставить конгрессу детальное обоснование этого решения. В свою очередь конгрессмены смогут 120-дневный срок согласиться или не согласиться с решением президента.

На следующий день после внесения первого законопроекта в Конгресс официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не намерены снимать с Москвы санкции, введенные в связи с присоединением Крыма, «пока полуостров остается в составе России».

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