Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Назван новый фактор риска рака груди
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Нюша впервые показала жениха (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
21:08 (мск), источник: Ежедневник.by

Семашко потребовал от Госстандарта защитить внутренний рынок

Защита внутреннего рынка и отечественного производителя должна быть в приоритете, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время заседания коллегии Госстандарта.

Источник: Ежедневник.by

«Работа по защите рынка ведется и дает свои результаты. Мы не должны отдавать свой рынок. Если по продовольственным товарам доля отечественной продукции составляет 87−88%, то по промышленным товарам доля отечественного падает», — отметил Владимир Семашко.

Приоритетами для белорусской экономики в 2017 году также будут экспорт и повышение конкурентоспособности товаров, сообщила пресс-служба Совмина.

Читайте также
Все больше предприятий Беларуси становятся банкротами

«Мы страна с открытой экономикой и должны уметь продать 70% произведенных товаров и услуг. Но чтобы достичь этого показателя, надо быть конкурентоспособным — это вопросы качества, конкурентной цены, сервиса и так далее», — добавил вице-премьер.

Что касается внедрения технических регламентов для обеспечения качества продукции, то Владимир Семашко ориентирует Госстандарт и заинтересованные министерства на более активную организационную и информационную работу.

«Иногда относились к этому спустя рукава. Когда заканчивался переходный период, оказывалось, что мы не готовы к их реальному внедрению, не знаем, что это за регламенты, — обратил внимание Владимир Семашко. — Поэтому на новом этапе прошу эти ошибки прошлого периода не повторять».

Вице-премьер напомнил, что в Беларуси начался переход на новую версию государственного стандарта СТБ ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».

«Здесь не должно быть формализма. Надо очень жестко к этому подойти. Кто не способен выполнить, пусть напрягается — начиная с учебы персонала и заканчивая переоснащением в цехах, где это необходимо», — сказал он.

Владимир Семашко положительно оценил работу Госстандарта на нынешнем этапе.

«Должен поблагодарить за работу, которую вы проводите. Как у куратора вашего ведомства, в принципе у меня нет претензий. На внутригосударственном уровне, уровне Евразийского экономического союза, международном уровне у вас хорошая репутация. Работа идет нормально, без шума, организованно — и она дает результат. Это заслуга руководства и всех работников Госстандарта», — считает Владимир Семашко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самые дорогие улицы Минска в 2016 году
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск
Трамп объяснил, почему его команду обвиняют в связях с Россией
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
Корабль ВМФ России приблизился к базе подлодок США
Российские биатлонистки не попали в Топ-25 на чемпионате мира
Никиту Белых перевели в «Матросскую тишину»
Спорт
Россиянки не попали в топ-25 индивидуальной гонки на ЧМ В среду немка Лаура Дальмайер завоевала в индивидуальной гонке уже вторую личную золотую медаль на чемпионате мира по биатлону
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь