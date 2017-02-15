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22:57 (мск), источник: РБК

Глава Пентагона призвал НАТО общаться с Россией с «позиции силы»

НАТО необходимо общаться с Россией, но в то же время готовиться защищаться от Москвы в случае необходимости. Такое заявление сделал новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своей первой встречи с союзниками по НАТО.

Источник: AFP 2017
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Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своей первой поездки в новом качестве в Европу на встрече с союзниками по НАТО заявил о необходимости вести переговоры с Россией, но «с позиции силы», сообщает телеканал CNN. В среду в Брюсселе Мэттис встретился с министрами обороны стран-членов альянса.

«В то время как Соединенные Штаты и альянс заинтересованы во взаимодействии с Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву», — приводит слова Мэттиса телеканал CNN.

Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, и в то же время мы реалистичны в наших ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы
Джеймс МэттисГлава Пентагона
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В ходе встречи Мэттис также заверил союзников по НАТО в поддержке альянса со стороны Штатов.

Однако он предупредил, что если члены альянса не увеличат свои военные расходы на общую оборону, Вашингтон сократит свою поддержку НАТО.

«Америка будет выполнять свои обязательства, но, если ваши страны не хотят увидеть, как Америка сокращает поддержку альянса, каждый из вас должен продемонстрировать вклад в нашу общую оборону», — сказал на встрече глава Пентагона.

Комментарии
6
Елена Ю
Мехтиев, перестань эксплуатировать словосочетание "наша страна", ты продал её за горсть центов!
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Сунозов
Кто пытался разговаривать с Россией с позиции силы, давно сгинули в небытие. Об этом надо знать америкосу и учить историю.
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эльшат мехтиев
Кто же захочет свою цивилизацию и достижения подставлять под дикость политического руководства РФ? Им есть что терять в отличии от нашей разваленной страны.
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