Глава Пентагона призвал НАТО общаться с Россией с «позиции силы»

Новый глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своей первой поездки в новом качестве в Европу на встрече с союзниками по НАТО заявил о необходимости вести переговоры с Россией, но «с позиции силы», сообщает телеканал CNN. В среду в Брюсселе Мэттис встретился с министрами обороны стран-членов альянса.

«В то время как Соединенные Штаты и альянс заинтересованы во взаимодействии с Россией, мы должны защищать себя, если Россия решит действовать вопреки международному праву», — приводит слова Мэттиса телеканал CNN.