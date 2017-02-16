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09:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казань прибыла с визитом мэр Парижа Анн Идальго

(Город Казань KZN.RU, 16 февраля). Поздним вечером в Казань с дружественным двухдневным визитом прибыла мэр Парижа Анн Идальго.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Международном аэропорту «Казань» главу столицы Франции встречал мэр Казани Ильсур Метшин.

Анн Идальго пробудет в Казани 16 февраля. В рамках визита запланированы официальные встречи с руководством города и республики, с представителями центра «Альянс Франсез — Казань», посещение спортивных объектов города, в том числе стадиона «Казань Арена», Дворца водных видов спорта, Деревни Универсиады.

Как отметила на минувшем деловом понедельнике заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, визит также будет направлен на укрепление связей между Парижем и Казанью, развитие туризма, культуры и спорта.

Кроме того, главу столицы Франции интересует успешный опыт побед Казани в заявочных мероприятиях крупных международных соревнований. Париж является претендентом на проведение в 2024 году летних Олимпийских игр. Заявку столицы Франции в числе более 50 глав городов поддержал и мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, 13 декабря 2016 года в столице Франции между Казанью и Парижем было подписано соглашение в сфере развития туризма, культуры и спорта. Документ предусматривает установление двусторонних связей на долгосрочной основе. В рамках культурного обмена в Казани планируется организовать выставку картин, привезенных из Парижа. А Казань весной 2017 года проведет в столице Франции национальный праздник Сабантуй, чтобы познакомить парижан с обычаями и традициями татарского народа, в том числе и гастрономическими.

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