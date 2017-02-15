Лещенко заявил, что суд закрыл его «квартирное дело»

«Только что суд закрыл дело по мне в связи с отсутствием состава правонарушения. Это — результат рассмотрения протокола НАЗК о получении мной несуществующего подарка. Речь о так называемом “квартирном деле” и якобы скидке, которой не было в природе», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Печерский райсуд Киева протокол о превышении максимального размера подарка, полученного Лещенко как народным депутатом. Речь идет о так называемой «скидке», которую он получил в процессе приобретения квартиры в центре Киева в размере 1,8 млн грн. В случае, если бы суд признал Лещенко виновным в совершении админправонарушения, он должен был бы уплатить штраф в размере 3,4 тыс. грн и вернуть подарок.

29 декабря 2016 г. депутат не явился в суд, и заседание было перенесено на 25 января.

25 января адвокат заявил, что срок для привлечения Лещенко к административной ответственности за нарушения при приобретении дорогостоящей квартиры истек.