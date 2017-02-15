Reuters: Трамп предложил вице-адмиралу в отставке Харуорду занять пост Флинна
Агентство отмечает, что пока не известно, принял ли бывший командующий спецназом ВМС США это предложение.
Агентство отмечает, что пока не известно, принял ли бывший командующий спецназом ВМС США это предложение.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил занять пост своего помощника по национальной безопасности бывшему командующему спецназом ВМС США
Агентство отмечает, что пока не известно, принял ли Харуорд это предложение.
Изначально Трамп назначил своим помощником по национальной безопасности отставного генерала Майкла Флинна, однако на днях тот был вынужден подать в отставку.
Исполнять его обязанности временно поручено еще одному генералу в отставке — Киту Келлоггу.
Генерала затравили