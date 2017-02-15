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22:34 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Трамп предложил вице-адмиралу в отставке Харуорду занять пост Флинна

Агентство отмечает, что пока не известно, принял ли бывший командующий спецназом ВМС США это предложение.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил занять пост своего помощника по национальной безопасности бывшему командующему спецназом ВМС США вице-адмиралу в отставке Роберту Харуорду. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных о процессе отбора кандидата на замещение этой должности.

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Агентство отмечает, что пока не известно, принял ли Харуорд это предложение.

Изначально Трамп назначил своим помощником по национальной безопасности отставного генерала Майкла Флинна, однако на днях тот был вынужден подать в отставку.

Исполнять его обязанности временно поручено еще одному генералу в отставке — Киту Келлоггу.

Уход Флинна стал первой отставкой в формируемой администрации Трампа

Генерала затравили из-за того, что он, как утверждается, недостаточно полно информировал президента и вице-президента страны о своих телефонных контактах с послом России в Вашингтоне. Пресса США откровенно пишет о том, что кампания против Флинна была инициирована и скоординирована еще прежней демократической администрацией Барака Обамы.

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Reuters: Трамп предложил вице-адмиралу в отставке Харуорду занять пост Флинна
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