Гройсман просит СНБО заняться блокадой Донбасса
Владимир Гройсман обратился к СНБО
Владимир Гройсман обратился к СНБО
«Поскольку блокировка происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция это уже выходит за пределы и компетенции правительства», — сказал он.
«Этот вопрос СНБО, потому что здесь есть вопрос национальной безопасности, поэтому я обратился в СНБО с вопросом рассмотреть все аспекты и влияние этого блокировки на жизнь украинских граждан и соответствующим образом принять все необходимые меры для того, чтобы эта проблема была снята с повестки дня», — сказал он.