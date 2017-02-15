Гройсман просит СНБО заняться блокадой Донбасса

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в Совет национальной безопасности Украины с просьбой изучить влияние блокады Донбасса на жизнь украинцев и решить этот вопрос, передает Украинская правда. Об этом сказал премьер-министр Гройсман во время внеочередного заседания правительства в среду.

«Поскольку блокировка происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция это уже выходит за пределы и компетенции правительства», — сказал он.

«Этот вопрос СНБО, потому что здесь есть вопрос национальной безопасности, поэтому я обратился в СНБО с вопросом рассмотреть все аспекты и влияние этого блокировки на жизнь украинских граждан и соответствующим образом принять все необходимые меры для того, чтобы эта проблема была снята с повестки дня», — сказал он.