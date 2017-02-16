Минстрой РФ создал спецкомиссию для ликвидации отставания на стройке «Самара Арена»

Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. В ее состав вошли сотрудники Минстроя России, Главгосэкспертизы России, Минспорта России, Ростехнадзора, правительства Самарской области, заказчика и застройщика.

Члены комиссии должны обеспечить согласованность действий федеральных и региональных органов власти, других организаций, которые принимают участие в строительстве. Также они должны решить вопросы проведения строительно-технической экспертизы, корректировки проекта без увеличения стоимости объекта, сокращение сроков прохождения государственной экспертизы. Главная же цель — контроль исполнения графика строительно-монтажных работ, сообщает 63.ru.