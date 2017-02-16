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10:03 (мск), источник: УНИАН

Ватикан выделит жителям Авдеевки 200 тыс. евро помощи

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

Источник: УНИАН

Он отметил, что апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти посетил Авдеевку и Краматорск.

«Посол Ватикана приехал на линию фронта, чтобы лично выразить жителям Донетчины поддержку и солидарность, а также передать благословение от Папы Римского Франциска. Это очень важный жест, ведь этим сегодня Папа Франциск показывает украинцам, что мы не брошены и не одиноки», — написал Жебривский.

Он добавил, что Гуджеротти процитировал слова Папы Римского в поддержку жителей Донбасса: «Я хочу, чтобы вы знали, мы постоянно помним о вас и молимся за вас».

Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции «Папа для Украины» будет выделено 200 тыс. евро.

Жебривский напомнил, что в прошлом году Папа Франциск объявил акцию по сбору средств для помощи украинцам. По всей Европе тогда было собрано 16 млн евро. Папа Франциск лично дал 5 млн евро на поддержку украинцев.

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