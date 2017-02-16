Пилот для закона Яровой
В пятницу, 17 февраля,
В пятницу, 17 февраля,
Она собиралась 19 января этого года, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене закона Яровой. Отмену группа не поддержала, но предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения. Об этом говорилось еще в первой версии ее заключения, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям».
Эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных. Речь идет об
В новой версии заключения, подготовленного к предстоящему совещанию, говорится, что точные затраты операторов на реализацию закона можно будет оценить после запуска этого проекта. По подсчетам МТС, на это потребуется около 400 млрд руб. ежегодно, по подсчетам экспертной группы — 100 млрд руб.
Группа
Экспертное заключение группы под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова подготовлено с учетом мнений и позиций МВД, Минкомсвязи, Минпромторга, ФАС и ФСБ, говорится в документе. Вечером 15 февраля телефоны
МТС и «Мегафон» поддерживают создание пилотной зоны и готовы участвовать в ее реализации, говорят представители операторов. Это позволит не только оценить стоимость проекта, но и понять, насколько вообще приоритетны различные типы хранимой информации, определить целесообразность хранения той или иной информации, рассмотреть вопрос о сроках хранения, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.
Представитель Дворковича отказалась от комментариев. Представитель Абызова подтвердил, что по результатам обсуждения подготовлено экспертное заключение, оно направлено в правительство. Его суть он раскрывать не стал. Представители «Вымпелкома», «Ростелекома» и Tele2 отказались от комментариев.
Логично организовать пилотный проект на сетях «Ростелекома» как крупнейшего оператора с госучастием, считает консультант