Пилот для закона Яровой

Она собиралась 19 января этого года, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене закона Яровой. Отмену группа не поддержала, но предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения. Об этом говорилось еще в первой версии ее заключения, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям».

Эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных. Речь идет об интернет-видео, IPTV и другого контента, обеспечивающего до 80% трафика. При этом наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация, следовало из документа.

В новой версии заключения, подготовленного к предстоящему совещанию, говорится, что точные затраты операторов на реализацию закона можно будет оценить после запуска этого проекта. По подсчетам МТС, на это потребуется около 400 млрд руб. ежегодно, по подсчетам экспертной группы — 100 млрд руб.

Группа по-прежнему считает целесообразным введение поэтапного увеличения сроков и объемов хранения информации. Также в финальном заключении есть рекомендация поддержать идею МТС о создании пилотного проекта по хранению данных, которого требует закон. На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется. Человек, близкий к экспертной группе, говорит, что сроки реализации закона могут быть сдвинуты до 2019 г., в том числе из-за пилотного проекта.