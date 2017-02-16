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02:29 (мск), источник: Интерфакс

CNN сообщил о подготовке Пентагоном наземной операции в Сирии

Окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Дональдом Трампом.

Источник: Reuters

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Пентагон впервые рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых войск в северную часть Сирии для того, чтобы «ускорить процесс борьбы с ИГ (запрещена в РФ)», передает в среду CNN со ссылкой на чиновника из министерства.

«Вполне возможно, что обычные вооружённые силы “задержатся на земле” в Сирии на некоторое время», — приводит его слова телеканал. Неназванный чиновник подчеркнул, что «любое решение, в конечном счете, будет приниматься президентом».

Если эта идея будет одобрена Трампом в ближайшие недели, это существенно изменит военную операцию США в Сирии, отмечает CNN
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28 января американский президент подписал меморандум о плане борьбы с террористической группировкой ИГ.

От Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США потребовали за месяц составить проект нового плана победы над террористами в Сирии.

В частности, предлагалось пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против ИГ, а также подыскать Вашингтону новых союзников.

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