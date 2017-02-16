CNN сообщил о подготовке Пентагоном наземной операции в Сирии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Пентагон впервые рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых войск в северную часть Сирии для того, чтобы «ускорить процесс борьбы с ИГ (запрещена в РФ)», передает в среду CNN со ссылкой на чиновника из министерства.

«Вполне возможно, что обычные вооружённые силы “задержатся на земле” в Сирии на некоторое время», — приводит его слова телеканал. Неназванный чиновник подчеркнул, что «любое решение, в конечном счете, будет приниматься президентом».