CNN сообщил о подготовке Пентагоном наземной операции в Сирии
Окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Дональдом Трампом.
Окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Дональдом Трампом.
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Пентагон впервые рассматривает возможность отправки регулярных наземных боевых войск в северную часть Сирии для того, чтобы «ускорить процесс борьбы с ИГ (запрещена в РФ)», передает в среду CNN со ссылкой на чиновника из министерства.
«Вполне возможно, что обычные вооружённые силы “задержатся на земле” в Сирии на некоторое время», — приводит его слова телеканал. Неназванный чиновник подчеркнул, что «любое решение, в конечном счете, будет приниматься президентом».
28 января американский президент подписал меморандум о плане борьбы с террористической группировкой ИГ.
От Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США потребовали за месяц составить проект нового плана победы над террористами в Сирии.
В частности, предлагалось пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против ИГ, а также подыскать Вашингтону новых союзников.