СМИ: мать Ярошенко отправила письмо Трампу с просьбой освободить сына

Письмо было отправлено по двум каналам — через срочную почту DHL, а также дипломатическим путем. По данным газеты, в нем Любовь Ярошенко просит Трампа «услышать ее в мольбах о судьбе сына», здоровье которого подорвано годами тюремного заключения.

«К вам обращается мать российского летчика Константина Ярошенко. Искренне рада вашей нелегкой победе на выборах и, опираясь на жизненный опыт, стараюсь видеть в ней новые возможности для скорейшего возвращения Константина на Родину. Страшная трагедия моего сына, боль за его искалеченное здоровье и жизнь вынудили меня молиться за вас, вашу победу и согласие между нашими великими державами!», — публикует газета обращение матери.

«Но самое главное — я боюсь, что с моим сыном может произойти непоправимое. Он может просто погибнуть в тюрьме. До ареста у Константина никаких проблем со здоровьем не было. Сейчас же у него целый букет различных заболеваний, некоторые из них — очень тяжелые. Добиться же адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно. Я стою перед вами на коленях и прошу проявить милосердие и спасти жизнь моего сына», — пишет она.

Ранее Любовь Ярошенко отправила два письма предыдущему президенту США Бараку Обаме с просьбой вернуть сына, но они, как заявила мать летчика, остались без ответа.