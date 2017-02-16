СМИ: мать Ярошенко отправила письмо Трампу с просьбой освободить сына

Письмо было отправлено по двум каналам — через срочную почту DHL, а также дипломатическим путем. По данным газеты, в нем Любовь Ярошенко просит Трампа «услышать ее в мольбах о судьбе сына», здоровье которого подорвано годами тюремного заключения.
Как пишет издание, Любовь Ярошенко в письме призывает американского президента проявить человечность «к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину».
«К вам обращается мать российского летчика Константина Ярошенко. Искренне рада вашей нелегкой победе на выборах и, опираясь на жизненный опыт, стараюсь видеть в ней новые возможности для скорейшего возвращения Константина на Родину. Страшная трагедия моего сына, боль за его искалеченное здоровье и жизнь вынудили меня молиться за вас, вашу победу и согласие между нашими великими державами!», — публикует газета обращение матери.
Вместе с текстом письма Любовь Ярошенко также отправила доказательства невиновности российского летчика — 61 лист на английском языке
Эту работу за несколько лет проделал американский адвокат россиянина Алексей Тарасов, пишет газета.
«Но самое главное — я боюсь, что с моим сыном может произойти непоправимое. Он может просто погибнуть в тюрьме. До ареста у Константина никаких проблем со здоровьем не было. Сейчас же у него целый букет различных заболеваний, некоторые из них — очень тяжелые. Добиться же адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно. Я стою перед вами на коленях и прошу проявить милосердие и спасти жизнь моего сына», — пишет она.
Ранее Любовь Ярошенко отправила два письма предыдущему президенту США Бараку Обаме с просьбой вернуть сына, но они, как заявила мать летчика, остались без ответа.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке доставки крупной партию наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был перевезен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.