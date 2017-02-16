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04:28 (мск), источник: Вести Приморье

Депутат Госдумы Игорь Торощин выступил на пленарном заседании Госдумы по проблеме угольной пыли в Находке

Депутат Игорь Торощин (фракция ЛДПР) предложил Государственной Думе оценить масштабы экологической катастрофы в городском округе Находка Приморского края. «Вести Приморье» сообщают об этом со ссылкой на помощника депутата Дмитрия Сусленникова.

Источник: Вести Приморье

В своём выступлении во время «десятиминутки» Пленарного заседания Государственной Думы 10 февраля 2017 года депутат-куратор Приморского края от ЛДПР Игорь Торощин поднял проблему, озвученную ему жителями города Находки на прошедшей «региональной» неделе.

«Каждый, кто пришёл ко мне на приём, жаловался на угольную пыль, заполонившую весь город, из-за того, что в порту Находка недобросовестные угольные компании осуществляют перевалку угля открытым способом. В итоге угольная пыль везде — на земле, на снегу, на деревьях и что самое страшное в лёгких у жителей Находки.» — заявил депутат.

Торощин сообщил, что только за 2016 год в 6 раз участились бронхолёгочные заболевания, на 33% участились онкологические заболевания и в 15 раз превышены все нормы загрязнения окружающей среды. На сегодняшний день собрано порядка 20 000 подписей в поддержку требования о запрете перевалки угля открытым способом. А 4 февраля был организован тематический пикет, на котором собралось более 6 000 человек. В ближайшее время планируется проведение митинга, количество участников которого, будет не менее 10 000 человек.

Игорь Торощин: «Жители в своих домах, квартирах не могут открыть окна, так как даже при закрытых окнах на подоконниках, на полу, на мягкой мебели в течении дня скапливается большой слой угольной пыли, а дети в школах вынуждены перед каждым уроком протирать пол, парты и стулья. Школьники страдают от кашля, а постоянные уборки мешают учебному процессу».

Торощин подчеркнул, что депутаты фракции ЛДПР готовы помочь жителям Находки справиться с проблемой на законодательном уровне. В конце своего выступления депутат попросил коллег поддержать проект, внесенного им протокольного поручения.

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