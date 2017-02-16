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04:33 (мск), источник: РБК

В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России

Конгрессмены в законопроекте о вето на снятие санкций с России требуют от Трампа, при возможной отмене ограничений, предоставить доказательства, что Москва «прекратила акции на Украине и кибератаки против США».

Источник: AP 2017

Три члена Палаты представителей от Республиканской партии и четверо от Демократической партии внесли в Конгресс законопроект «Russian Sanctions Review Act» («О пересмотре российских санкций»), в котором названы условия любого послабления санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Законопроект требует от администрации Дональда Трампа, в случае желания смягчения санкций, предоставить в Конгресс подтверждения того, что Москва «прекратила поддерживать акции по подрыву власти на Украине и кибератаки в отношении США и граждан страны».

Помимо этого, конгрессмены просят предоставить им право в течение 120 дней рассмотреть возможность смягчения или отмены санкций против России

Ранее демократ Стени Хойер выразил надежду, что обе палаты конгресса поддержат введение отмены возможного решения Трампа.

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​"Это серьезный вопрос национальной безопасности", — заявил он.

Аналогичный проект был внесен в сенат США в начале февраля. В документе выдвигались похожие требования, которые сейчас внесены в Конгресс. В частности, говорилось, что, если Белый дом хочет снять санкции с России, он должен обосновать свою позицию. Конгрессмены требуют 120 дней на принятие решения.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США не намерены снимать санкции против России, введенные после присоединения Крыма, пока полуостров входит в состав страны.

Комментарии
6
Виталий Сорокин
Без тебя,м@дака обойтись нигде не льзя...
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А Б
Уже неоднократно писал здесь, что любое обсуждение вопроса то возможности снятия санкций с РФ необходимо увязывать с полным и безоговорочным прекращением поддержки РФ сепаратистов в ЛНР и ДНР. До тех пор, пока эта поддержка будет существовать, санкции должны оставаться без изменений.
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xo ppy
да пошли они в .опу со своими санкциями..
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