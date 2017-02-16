В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России

Три члена Палаты представителей от Республиканской партии и четверо от Демократической партии внесли в Конгресс законопроект «Russian Sanctions Review Act» («О пересмотре российских санкций»), в котором названы условия любого послабления санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Законопроект требует от администрации Дональда Трампа, в случае желания смягчения санкций, предоставить в Конгресс подтверждения того, что Москва «прекратила поддерживать акции по подрыву власти на Украине и кибератаки в отношении США и граждан страны».