«Боярышник» заставил депутатов ужесточить законы

Комитет по госстроительству и законодательству ГД РФ намерен рекомендовать к принятию в первом чтении двух законопроектов, усиливающих наказание за незаконное производство и продажу алкоголя, спирта и спиртосодержащей продукции. К этой теме депутаты вернулись после массового отравления в Иркутске, где в декабре прошлого года 76 человек погибли после употребления концентрата для ванн «Боярышник». В его составе вместо этилового спирта оказался ядовитый метанол. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Первый законопроект касается ужесточения административной ответственности за производство алкоголя и спирта без лицензии. Его еще год назад внес в Госдуму депутат прошлого созыва Виктор Заварзин. Он ссылался на высокую доходность от такой незаконной деятельности и относительно низкий размер штрафов. Только в конце 2016 года правительство направило положительный отзыв на документ, хотя и рекомендовало дифференцировать санкции в зависимости от объема реализуемой или производимой продукции. Кроме того, депутатам напомнили о позиции Конституционного суда РФ по поводу соразмерности санкций характеру деяния, сообщает газета «Известия».

«Согласно законопроекту, юрлицам за незаконное производство и реализацию алкоголя будет грозить штраф не более одной пятой выручки от реализации товаров за календарный год, но не менее 3 млн рублей, либо приостановление деятельности на 2−3 месяца с конфискацией продукции, оборудования и сырья. Для индивидуальных предпринимателей наказание чуть мягче — штраф не может быть менее 1 млн рублей. Сейчас за эти нарушения компаниям грозит штраф в 200−300 тысяч рублей с конфискацией», — говорится в сообщении.

Для предпринимателей, незаконно торгующих алкоголем и спиртом, предлагается установить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией товара. Усиливается ответственность за игнорирование законных требований сотрудников Росалкогольрегулирования: для граждан соответствующий штраф вырастет в 10 раз — до 10−20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200−300 тысяч рублей (сейчас — 5−8 тысяч).

Зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Александр Грибов связывал разработку этого проекта с тем, что теневой рынок крепкой алкогольной продукции продолжает расти, а ежегодно, по данным Минздрава РФ, от суррогатного алкоголя умирает до 40 тысяч человек.

Второй документ, внесенный в Госдуму сенаторами Евгением Бушминым и Сергеем Рябухиным в декабре 2016 года, усиливает уголовное наказание за незаконный алкогольный бизнес. В частности, это касается санкций за изготовление и сбыт поддельных акцизных марок для алкоголя. Сейчас за это виновным грозит до 3 лет лишения свободы вне зависимости от размера ущерба. Сенаторы предложили в случаях, когда сумма нанесенного государству ущерба не превышает 500 тысяч рублей (крупный размер), наказывать виновных лишением свободы на срок до 5 лет, а если ущерб более полумиллиона (особо крупный) — до 6 лет. Тем, кто попадется на использовании фальшивых марок, предлагается также давать до 6 лет тюрьмы (сейчас — до 5 лет или штраф в размере дохода за 3 года).

«Предложение, касающееся фальшивой маркировки, очень актуальное. По сути, лица, изготавливающие и использующие фальшивую алкогольную маркировку, являются фальшивомонетчиками — крадут бюджетные поступления из нашего с вами кармана. И здесь должно быть строгое наказание», — сказал Александр Грибов.

Кроме того, сенаторы предложили дополнить УК РФ специальной статьей (171.3), предусматривающей ответственность за незаконное производство и оборот алкоголя, если стоимость выявленного спиртного превышает 300 тысяч рублей. За это, по проекту, будет полагаться лишение свободы до 3 лет, а если стоимость нелегального алкоголя превысила 1 млн рублей — более 5 лет. Также предлагается закрепить в отдельной статье (171.4) наказания за неоднократную незаконную продажу алкоголя. Для граждан хотят ввести штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — лишение свободы до 2 лет.

В профильном комитете Госдумы готовы поддержать этот законопроект, хотя Верховный суд РФ раскритиковал его, заявив, что он нуждается в «существенной доработке». Правительство законопроект поддержало, но с учетом замечаний: штрафы за незаконное производство и оборот алкоголя являются чрезмерными, а новые статьи не согласованы с уже действующими. Например, в ст. 171.1 УК (производство, приобретение в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции) санкции начинаются с 400 тысяч рублей, а при ущербе в особо крупном размере— с 1,5 млн рублей.

Правительство и ВС РФ обратили внимание на неопределенность формулировок новой статьи, которую предлагается ввести в Уголовный кодекс. В ней отсутствует указание на незаконный характер криминализуемых деяний, что допускает привлечение к ответственности неопределенного круга физлиц. Еще ВС раскритиковал идею сенаторов предусмотреть более строгую ответственность для индивидуальных предпринимателей, ведь по закону уголовная ответственность предусмотрена только для физических лиц.

В комитете считают, что замечания можно устранить ко второму чтению.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.