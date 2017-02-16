СМИ: задержана вторая подозреваемая в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама

В среду полиция Малайзии задержала подозреваемую в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама незадолго до того, как женщина пыталась вылететь во Вьетнам.

Глава полиции страны Халид Абу Бакар отметил, что официальное заявление на этот счет будет сделано позднее. Других подробностей пока не приводится.

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.

По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся; согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань; южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Вместе с тем ни одна из озвученных версий еще не нашла подтверждения.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.