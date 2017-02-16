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06:21 (мск), источник: ТАСС

СМИ: задержана вторая подозреваемая в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама

Других подробностей пока не приводится.

Источник: AP 2017

ТОКИО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило в четверг малайзийское агентство BERNAMA.

Глава полиции страны Халид Абу Бакар отметил, что официальное заявление на этот счет будет сделано позднее. Других подробностей пока не приводится.

В среду полиция Малайзии задержала подозреваемую в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама незадолго до того, как женщина пыталась вылететь во Вьетнам.

По некоторым данным, правоохранительные органы разыскивают еще несколько подозреваемых
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Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.

По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся; согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань; южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Вместе с тем ни одна из озвученных версий еще не нашла подтверждения.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.

Комментарии
1
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