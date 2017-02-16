СМИ: задержана вторая подозреваемая в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама
Других подробностей пока не приводится.
Других подробностей пока не приводится.
ТОКИО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в предполагаемом убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило в четверг малайзийское агентство BERNAMA.
Глава полиции страны Халид Абу Бакар отметил, что официальное заявление на этот счет будет сделано позднее. Других подробностей пока не приводится.
В среду полиция Малайзии задержала подозреваемую в причастности к предполагаемому убийству Ким Чен Нама незадолго до того, как женщина пыталась вылететь во Вьетнам.
Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту
По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся; согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную
Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.
ВОДОРОД НА АВТО:
ГИБРИДНАЯ ВОДОРОДНАЯ СИСТЕМА-это экономия топлива до 45% (дизель, бензин), увеличение мощности двигателя до 30%.Установка и обслуживание в нашем автосервисе,для других городов высылаем полную инструкцию по установке а так же консультируем.(ставим на любое авто, а также спецтехнику)
подробнее на нашем сайте: AVTODVORDV.com
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ!
Отдел продаж: +7914-158-83-90
WhatsApp +7914-318-999-0
Viber +7914-318-999-0