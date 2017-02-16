Условный подрыв моста устроили разведчики ВВО в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошло
В Хабаровском крае прошло
Разведчики отработали проведение диверсий в тылу «противника». По легенде учений, группы спецназа десантировались с вертолетов Ми-8 АМТШ, совершили
В учениях задействовали свыше 100 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
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