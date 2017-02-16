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07:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Страны-гаранты подпишут финальный документ на встрече в Астане по Сирии

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Финальный документ, который планируется принять по итогам встречи по сирийскому урегулированию в Астане, должны подписать страны-гаранты, среди которых Россия, Турция и Иран, сообщил РИА Новости советник-посланник РФ в Казахстане Александр Мусиенко.

Источник: Sputniknews.kz

«Страны-гаранты, конечно, без подписей гарантов не может быть этого», — сказал Мусиенко, отвечая на вопрос, кто должен подписать финальный документ встречи.

По его словам, в идеале документ должны подписать и представители правительственной делегации Сирии, и сторона оппозиции, но отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет подписей стран-гарантов, он ответил утвердительно.

«На этом вся пирамида и стоит, на подписях стран-гарантов», — добавил Мусиенко.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23—24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Пленарное заседание второго раунда переговоров по Сирии в Астане запланировано на 16 февраля.

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