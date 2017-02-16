Страны-гаранты подпишут финальный документ на встрече в Астане по Сирии

«Страны-гаранты, конечно, без подписей гарантов не может быть этого», — сказал Мусиенко, отвечая на вопрос, кто должен подписать финальный документ встречи.

По его словам, в идеале документ должны подписать и представители правительственной делегации Сирии, и сторона оппозиции, но отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет подписей стран-гарантов, он ответил утвердительно.

«На этом вся пирамида и стоит, на подписях стран-гарантов», — добавил Мусиенко.