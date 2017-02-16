Инвестиционный паспорт Иркутской области вручили мэру Монголии
Инвестиционный паспорт Иркутской области вручил губернатор Сергей Левченко мэру
Инвестиционный паспорт Иркутской области вручил губернатор Сергей Левченко мэру
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Сергей Левченко отметил, что в последнее время отношения между Россией и Монголией развиваются особенно динамично. Ряд перспективных направлений, совместное развитие которых интересно и выгодно для обеих сторон, имеют также Иркутская область и Монголия. «Это сотрудничество в сфере дорожного и жилищного строительства, сотрудничество в сфере
Мэр высказал удовлетворение тем, что между двумя странами расширяется обмен студентами, многие из которых учатся в иркутских вузах. На это Сергей Левченко сообщил, что накануне подписано соглашение между Иркутским государственным университетом путей сообщения и
Сергей Левченко пригласил Сундуйна Батболда принять участие в сегодняшнем открытии представительства автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» в Монголии, а также приезжать в Приангарье на празднование Сагаалгана и 80-летия Иркутской области.