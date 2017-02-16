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07:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Инвестиционный паспорт Иркутской области вручили мэру Монголии

Инвестиционный паспорт Иркутской области вручил губернатор Сергей Левченко мэру Улан-Батора Сундуйну Батболду 16 февраля 2017 года во время визита иркутской делегации в Монголию.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мэр заверил, что внимательно изучит этот документ. Говоря об активизации сотрудничества, Сундуйн Батболд выразил мнение, что этому может способствовать проведение экономических форумов и круглых столов, участников которых столица Монголии готова принимать ежегодно.

Сергей Левченко отметил, что в последнее время отношения между Россией и Монголией развиваются особенно динамично. Ряд перспективных направлений, совместное развитие которых интересно и выгодно для обеих сторон, имеют также Иркутская область и Монголия. «Это сотрудничество в сфере дорожного и жилищного строительства, сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства, туризма, здравоохранения, участие сторон в совместных имиджевых, выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-форумах, инвестиционных проектах. Мы рады, что города-побратимы Улан-Батор и Иркутск соединяет прямой регулярный авиарейс, в Иркутске успешно работает генеральное консульство Монголии. Все это создает дополнительные возможности для бизнеса и совместной кооперации», — сказал губернатор.

Мэр высказал удовлетворение тем, что между двумя странами расширяется обмен студентами, многие из которых учатся в иркутских вузах. На это Сергей Левченко сообщил, что накануне подписано соглашение между Иркутским государственным университетом путей сообщения и Улан-Баторской железной дорогой. Согласно документу, в ИрГУПСе будут обучаться 105 монгольских студентов.

Сергей Левченко пригласил Сундуйна Батболда принять участие в сегодняшнем открытии представительства автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» в Монголии, а также приезжать в Приангарье на празднование Сагаалгана и 80-летия Иркутской области.

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