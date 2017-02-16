«Единая Россия» потеряла руководящий пост в Думе Спасского района

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

В Думе Спасского района может смениться спикер. Решение органа о назначении на этот пост депутата от «Единой России» Хачика Шагиняна признано районным судом незаконным. К обязанностям председателя может вернуться депутат от «Партии дела» Наталья Нерода, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, по итогам выборов, прошедших в сентябре 2016 года по мажоритарной системе, в Думу Спасского района прошло пять человек от «Партии дела», четыре — от «Единой России» и шесть самовыдвиженцев. На первом оргзаседании депутаты большинством голосов (10 из 15-ти) избрали спикером политика со стажем Наталью Нероду. Также депутаты назначили исполняющим обязанности главы района бывшего спикера распущенной по решению суда думы Галину Черевко. В местной избирательной комиссии заявили, что эти решения не носят законной силы, так как избирком первого заседания не назначал. По словам представителя спасской комиссии, депутаты самовольно провели собрание после того, как им вручили мандаты. В этой связи разгорелся скандал. 7 октября состоялось заседание, на котором депутаты избрали спикером другого депутата — 9 из 15-ти голос были за единоросса Хачика Шагиняна.

Партия «Правое дело» обжаловала это решение в суде. На прошлой неделе Спасский районный суд признал октябрьское решение местной Думы об избрании на пост спикера единоросса Хачика Шагиняна незаконным. Причиной стало наличие раннего решения Думы Спасского района об избрании председателем Натальи Нерода.

Проигравшая сторона намерена обжаловать решение суда первой инстанции.