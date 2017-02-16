Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшую из России знаменитую певицу уволили из Гнесинки
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
9Колесница для королевских похорон
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
07:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Единая Россия» потеряла руководящий пост в Думе Спасского района

Наталья Нерода может вернуться в кресло спикера.

Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.

В Думе Спасского района может смениться спикер. Решение органа о назначении на этот пост депутата от «Единой России» Хачика Шагиняна признано районным судом незаконным. К обязанностям председателя может вернуться депутат от «Партии дела» Наталья Нерода, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, по итогам выборов, прошедших в сентябре 2016 года по мажоритарной системе, в Думу Спасского района прошло пять человек от «Партии дела», четыре — от «Единой России» и шесть самовыдвиженцев. На первом оргзаседании депутаты большинством голосов (10 из 15-ти) избрали спикером политика со стажем Наталью Нероду. Также депутаты назначили исполняющим обязанности главы района бывшего спикера распущенной по решению суда думы Галину Черевко. В местной избирательной комиссии заявили, что эти решения не носят законной силы, так как избирком первого заседания не назначал. По словам представителя спасской комиссии, депутаты самовольно провели собрание после того, как им вручили мандаты. В этой связи разгорелся скандал. 7 октября состоялось заседание, на котором депутаты избрали спикером другого депутата — 9 из 15-ти голос были за единоросса Хачика Шагиняна.

Партия «Правое дело» обжаловала это решение в суде. На прошлой неделе Спасский районный суд признал октябрьское решение местной Думы об избрании на пост спикера единоросса Хачика Шагиняна незаконным. Причиной стало наличие раннего решения Думы Спасского района об избрании председателем Натальи Нерода.

Проигравшая сторона намерена обжаловать решение суда первой инстанции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Концерт в поддержку онкобольных детей собрал более сотни жителей Владивостока
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь