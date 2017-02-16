Численность работников администрации президента Беларуси сократится до 118 человек

В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих администрации президента сокращается на 30%. Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.

Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в администрации президента.

Указом утверждены в новой редакции Положение об администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.

Актуализированы функции и полномочия администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.

Главными задачами администрации определены обеспечение реализации президентом Беларуси полномочий в областях государственной кадровой политики, идеологии белорусского государства, права, социально-экономической политики, внешней политики, деятельности государственных органов и иных организаций по дебюрократизации государственного аппарата, а также по работе с обращениями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

В число главных задач госоргана также входит обеспечение подготовки и внесения на рассмотрение главы государства проектов решений президента Беларуси, выполнение и контроль за исполнением решений; обеспечение взаимодействия президента с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, местного самоуправления, общественными и религиозными организациями (объединениями) и другими общественно-политическими институтами, а также со средствами массовой информации; организационное, информационное, экспертно-аналитическое и правовое обеспечение деятельности главы государства.

Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента.