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09:11 (мск), источник: БЕЛТА

Численность работников администрации президента Беларуси сократится до 118 человек

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Численность работников администрации президента Беларуси сократится до 118 человек, в их числе 108 госслужащих. Это предусмотрено указом главы государства № 40 «Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь», который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с требованиями главы государства по сокращению государственного аппарата численность государственных служащих администрации президента сокращается на 30%. Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.

Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в администрации президента.
Наталья Кочанова

Указом утверждены в новой редакции Положение об администрации президента и ее структура, а также положения о помощнике президента и пресс-секретаре.

Актуализированы функции и полномочия администрации президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.

Главными задачами администрации определены обеспечение реализации президентом Беларуси полномочий в областях государственной кадровой политики, идеологии белорусского государства, права, социально-экономической политики, внешней политики, деятельности государственных органов и иных организаций по дебюрократизации государственного аппарата, а также по работе с обращениями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц.

В число главных задач госоргана также входит обеспечение подготовки и внесения на рассмотрение главы государства проектов решений президента Беларуси, выполнение и контроль за исполнением решений; обеспечение взаимодействия президента с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, местного самоуправления, общественными и религиозными организациями (объединениями) и другими общественно-политическими институтами, а также со средствами массовой информации; организационное, информационное, экспертно-аналитическое и правовое обеспечение деятельности главы государства.

Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников президента.

Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Новым Положением о пресс-секретаре президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Пресс-секретарь по должности приравнивается к помощнику президента и в своей деятельности подчиняется непосредственно главе государства. Общая координация деятельности пресс-секретаря осуществляется главой администрации президента.

Пресс-секретарь, в соответствии с положением, координирует деятельность Национальной государственной телерадиокомпании, ЗАО «Второй национальный телеканал», ЗАО «Столичное телевидение», УП «БелТА», учреждения администрации президента Республики Беларусь, редакцию газеты «Советская Белоруссия», редакционно-издательское учреждение Издательский дом «Звязда», отдел подготовки выступлений администрации президента.

Пресс-секретарь также осуществляет непосредственное руководство деятельностью пресс-службы президента, а также оперативное руководство деятельностью государственного учреждения «Национальный пресс-центр Республики Беларусь».

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