Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон проведут переговоры в Бонне
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сегодня проведут полноформатные переговоры в Бонне в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сегодня проведут полноформатные переговоры в Бонне в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств
«Мы ожидаем, что будем делать то, что делали во время таких разговоров в прошлом: искать пути прагматического и конструктивного сотрудничества в областях, в которых наши интересы совпадают», — цитирует ТАСС представителя американского ведомства.
Дипломат добавил, что разговор сторон, «безусловно, будет чрезвычайно важным». «Противодействие ИГ и контртерроризм будут теми сферами, в которых госсекретарь США надеется увидеть развитие возможных путей сотрудничества», — отметил преставитель Госдепартамента.
Ранее сообщалось, что одной из тем переговоров сторон также будет сирийское урегулирование.
Как сообщал «Ъ», на слушаниях в Сенате господин Тиллерсон раскритиковал российское руководство за ряд его внешнеполитических шагов, но