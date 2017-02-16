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09:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон проведут переговоры в Бонне

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон сегодня проведут полноформатные переговоры в Бонне в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «Группы двадцати», заявил представитель Госдепа.

Источник: AP 2017

«Мы ожидаем, что будем делать то, что делали во время таких разговоров в прошлом: искать пути прагматического и конструктивного сотрудничества в областях, в которых наши интересы совпадают», — цитирует ТАСС представителя американского ведомства.

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Дипломат добавил, что разговор сторон, «безусловно, будет чрезвычайно важным». «Противодействие ИГ и контртерроризм будут теми сферами, в которых госсекретарь США надеется увидеть развитие возможных путей сотрудничества», — отметил преставитель Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что одной из тем переговоров сторон также будет сирийское урегулирование.

Как сообщал «Ъ», на слушаниях в Сенате господин Тиллерсон раскритиковал российское руководство за ряд его внешнеполитических шагов, но все-таки дал понять, что намерен сотрудничать с Россией по целому ряду вопросов.

Комментарии
4
дядя Коля
Как Лавров станет к нему обращаться....." Рекс - к ноге ! " , или " Рекс - дай лапу ".....?
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Владимир Карташов
С врагом можно договорится только об одном-чтоб совместно поубивать других врагов.
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конь педальный
Это не его ли орденом Дружбы Путин наградил? Отобрать немедленно!
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