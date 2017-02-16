Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон проведут переговоры в Бонне

«Мы ожидаем, что будем делать то, что делали во время таких разговоров в прошлом: искать пути прагматического и конструктивного сотрудничества в областях, в которых наши интересы совпадают», — цитирует ТАСС представителя американского ведомства.

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Дипломат добавил, что разговор сторон, «безусловно, будет чрезвычайно важным». «Противодействие ИГ и контртерроризм будут теми сферами, в которых госсекретарь США надеется увидеть развитие возможных путей сотрудничества», — отметил преставитель Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что одной из тем переговоров сторон также будет сирийское урегулирование.