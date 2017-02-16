Прокурор Полубояров внёс мэру Двораковскому представление за неубранный в Омске снег

Сегодня прокуратура Омской области объявила, что прокурор города Омска Алексей Полубояров внёс мэру Вячеславу Двораковскому уже второе за последние два дня представление. Оно касается недостаточно хорошего зимнего содержания автодорог.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Установлено, что помимо ненадлежащего исполнения непосредственных обязанностей по зимнему содержанию дорог органы местного самоуправления в недостаточном объёме реализуют контрольные функции за соблюдением правил благоустройства организациями, обязанными осуществлять вывоз снег самостоятельно, в том числе управляющими компаниями, образовательными учреждениями.

Прокуратура установила, что мэрия не привлекает к административной ответственности предприятия, которые не занимаются уборкой снега.

Сейчас прокурорское представление находится на рассмотрении.

Напомним, что в предыдущем представлении прокуратура требовала убрать с улиц Омска незаконную наружную рекламу.