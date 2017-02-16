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10:48 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске ждут визита Путина

Целью визита главы государства должна стать проверка подготовки Красноярска к Универсиаде-2019 и инспекция строящихся объектов всемирных студенческих игр.

Источник: AP 2017

В начале марта Красноярск может посетить президент РФ Владимир Путин. Такая информация появилась в местных СМИ.

Сообщается, что целью визита главы государства станет проверка подготовки Красноярска к Универсиаде-2019 и инспекция строящихся объектов всемирных студенческих игр.

В правительстве края информацию о визите президента не подтвердили, но и не опровергли.

В последний раз Путин посещал Красноярск в 2013 году — тем летом он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский», а в сентябре делал короткую остановку в Красноярске по пути из Владивостока в Курган. В 2012 году президент принимал участие в Красноярском экономическом форуме, а в 2010 году отмечал здесь День знаний.

Отметим, что в 2013 году визит Путина на стройки олимпийских объектов в Сочи закончился уголовным делом в отношении руководителей компаний «Курорты Северного Кавказа» и «Красная Поляна».

Комментарии
1
Игорь Русич
Что.... дороги почистят и даже отремонтируют... Не верю. Скорее всего на сутки все дороги перекроют. Чтобы никакой "диверсант" не мог проехать. Пусть едет. Нам простому народу от этого ни жарко , ни холодно.
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